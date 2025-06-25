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25 июня, 11:30

Политика

Новости мира: Владимира Зеленского не пригласили на рабочие встречи с лидерами стран НАТО

Новости мира: Владимира Зеленского не пригласили на рабочие встречи с лидерами стран НАТО

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Лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не захотели находиться за одним столом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из-за этого организаторы не пригласили его на рабочие встречи, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. Между тем газета The Washington Post пишет, что организаторы саммита пытались не допустить незапланированной встречи главы Штатов Дональда Трампа и Зеленского, чтобы избежать скандала, похожего на тот, что произошел в феврале в Белом доме. На общей фотосессии политиков расставили по разным углам.

Тем временем судно с тремя тысячами автомобилей на борту затонуло в Тихом океане. Британская компания-владелец корабля сообщила, что все произошло из-за пожара и сильного шторма. Возгорание на судне началось три недели назад, и с тех пор корабль дрейфовал. Всех членов экипажа эвакуировали на спасательной шлюпке на ближайшее товарное судно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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