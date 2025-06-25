Российские войска продолжают наступление в Донецкой народной республике и продвигаются к Константиновке – одному из крупнейших и наиболее важных хабов ВСУ в регионе. По сообщениям командиров подразделений, штурмовые группы заняли три лесополосы, а также пересекли открытую местность.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили более 65 тысяч украинских беспилотников, свыше 600 зенитных ракетных комплексов, более 24 тысяч танков и других бронированных машин, а также свыше 26,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов.

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