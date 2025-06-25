Трамп потребовал увеличить оборонные расходы стран НАТО до 5% ВВП

В центре внимания на саммите НАТО оказался президент США Дональд Трамп. Американский лидер опубликовал личную переписку с Генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, потребовав от стран – членов увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Рютте поддержал инициативу Трампа, назвав ее исторической и отметив, что Европа впервые за десятилетия "заплатит большую цену", а это станет "победой" Вашингтона.

Журналисты также поинтересовались у Трампа возможными формулировками по Москве, которые могут появиться в итоговом документе саммита. Президент США сообщил, что недавно общался по телефону с Владимиром Путиным и заявил, что помощь США на Ближнем Востоке не требуется – но необходима поддержка в сотрудничестве с Россией. Трамп также выразил надежду на достижение сделки по Украине.

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