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25 июня, 13:45

Политика

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании

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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании. Высокий суд Лондона освободил его под залог. Прокуратура США заявила в судебных документах, что Ассанж согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью получения и разглашения секретных документов.

Известно, что Ассанж уже отправился в Австралию, где встретится с женой и детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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