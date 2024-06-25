Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании. Высокий суд Лондона освободил его под залог. Прокуратура США заявила в судебных документах, что Ассанж согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью получения и разглашения секретных документов.

Известно, что Ассанж уже отправился в Австралию, где встретится с женой и детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

