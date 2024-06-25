Новости мира: ХАМАС потребовал вмешательства России в урегулирование конфликта в Газе

ХАМАС настаивает, чтобы Россия стала гарантом прекращения огня в секторе Газа. В политбюро палестинского движения заявили, что считают очевидно предвзятой позицию США, поскольку Вашингтон выступает на стороне Израиля. По мнению ХАМАС, точка зрения России более справедливая и приемлемая для всех сторон конфликта.

Тем временем на востоке Китая сильные ливни нарушили железнодорожное сообщение. В некоторых городах отправление и прием поездов были остановлены на сутки, в других – вокзалы закрылись на более длительное время. На 25 июня Центральная метеослужба Китая сохранила красный уровень погодной опасности. Ранее сообщалось, что жертвами непогоды за последние дни стали несколько десятков человек.

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