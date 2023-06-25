В Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили десять атак ВСУ в районе Артемовска

Вооруженные силы РФ отразили десять атак в районе Артемовска, еще четыре в районах Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Первомайского, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

В ходе боев ВСУ лишились до 430 человек, 11 боевых машин пехоты и другой военной техники. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Краснолиманском направлении отражены четыре атаки украинской армии. За сутки там уничтожено до 130 украинских военных, еще три человека сдались в плен.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ лишились свыше 170 военнослужащих, также был разбит украинский танк и более десятка военной техники.

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