Лавров назвал бурным потоком сознания слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ

Заявления американского президента Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского о ядерной угрозе являются бурным потоком сознания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

До этого Лавров заявил, что Россия контролирует тактическое ядерное оружие, которое разместят в Белоруссии. Все действия соответствуют международным обязательствам. По словам министра, Вашингтон уже размещал ТЯО на территории пяти стран НАТО. Россия призывала США убрать ядерное оружие на свою территорию, напомнил глава ведомства.