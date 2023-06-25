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Политика

Лавров назвал бурным потоком сознания слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ

Лавров назвал бурным потоком сознания слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ

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Заявления американского президента Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского о ядерной угрозе являются бурным потоком сознания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

До этого Лавров заявил, что Россия контролирует тактическое ядерное оружие, которое разместят в Белоруссии. Все действия соответствуют международным обязательствам. По словам министра, Вашингтон уже размещал ТЯО на территории пяти стран НАТО. Россия призывала США убрать ядерное оружие на свою территорию, напомнил глава ведомства.

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