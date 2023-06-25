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Политика

Техники и боеприпасов ВСУ хватит на 3 месяца на запорожском направлении

Техники и боеприпасов ВСУ хватит на 3 месяца на запорожском направлении

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Резервы украинской армии стремительно истощаются. На запорожском направлении техники и боеприпасов противнику может хватить на два –три месяца интенсивных действий, заявили военные эксперты.

Как сообщили в Минобороны России, за прошедшие сутки только на херсонском направлении ВСУ потеряли до 45 украинских военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика". О расстановке сил в зоне СВО – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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