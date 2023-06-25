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Политика

ВС РФ отразили четыре атаки украинских боевиков на донецком направлении за сутки

ВС РФ отразили четыре атаки украинских боевиков на донецком направлении за сутки

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Четыре атаки украинских боевиков за прошедшие сутки отразили Вооруженные силы России на донецком направлении, в том числе в районе Марьинки. Противник потерял более 90 человек.

Накануне войскам РФ там удалось взять под контроль один из стратегически важных укрепрайонов. Он известен как "Зверинец". Долгое время именно этот пункт не давал российским бойцам двигаться дальше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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