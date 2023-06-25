09:30Политика
ВС РФ отразили четыре атаки украинских боевиков на донецком направлении за сутки
Четыре атаки украинских боевиков за прошедшие сутки отразили Вооруженные силы России на донецком направлении, в том числе в районе Марьинки. Противник потерял более 90 человек.
Накануне войскам РФ там удалось взять под контроль один из стратегически важных укрепрайонов. Он известен как "Зверинец". Долгое время именно этот пункт не давал российским бойцам двигаться дальше.
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