Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Политика

Западная пресса назвала Украину манипулятором на фоне поставок вооружения стране

Западная пресса назвала Украину манипулятором на фоне поставок вооружения стране

Киев продолжил стягивать резервы для наступления под Артемовском

Минобороны РФ показало боевую подготовку десантников в тыловом районе СВО

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО

Нового телеобращения Путина сегодня не планируется – Песков

ВСУ собирались подорвать мосты через Днепр под Киевом в начале СВО

Инженеры разбирают трофейную технику в зоне СВО

Пашинян и Путин обсудили ситуацию в РФ

ЧВК "Вагнер" возвращается в полевые лагеря

На фоне поставок вооружения Киеву западная пресса назвала Украину манипулятором, каких в новейшей истории еще не видели. Обозреватель American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон упрекнул украинские власти в слишком назойливых попытках добиться увеличения поставок для ВСУ.

Он выразил крайнее беспокойство из-за стремительно тающих запасов вооружения. По его мнению, если так пойдет и дальше, то очень скоро США не смогут покрывать "неуемные" потребности Киева, не говоря уже об участии в новых конфликтах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика