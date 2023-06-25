На фоне поставок вооружения Киеву западная пресса назвала Украину манипулятором, каких в новейшей истории еще не видели. Обозреватель American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон упрекнул украинские власти в слишком назойливых попытках добиться увеличения поставок для ВСУ.

Он выразил крайнее беспокойство из-за стремительно тающих запасов вооружения. По его мнению, если так пойдет и дальше, то очень скоро США не смогут покрывать "неуемные" потребности Киева, не говоря уже об участии в новых конфликтах.

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