ВС РФ и войска ЛНР освободили Северодонецк

ВС РФ и подразделения ЛНР взяли под полный контроль Северодонецк, Боровское и ряд других населенных пунктов республики. Таким образом они пресекли попытку украинских военных превратить промышленную зону северодонецкого предприятия "Азот" в очаг сопротивления.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что поддержку Народной милиции ЛНР оказывали российские войска под командованием генерала армии Сергея Суровикина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.