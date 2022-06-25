ВС РФ сорвали попытку превратить северодонецкий "Азот" в очаг сопротивления

ВС РФ и подразделения ЛНР пресекли попытку украинских военных превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия "Азот" в очаг сопротивления, взяв под полный контроль Северодонецк, Боровское и ряд других населенных пунктов ЛНР.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что поддержку Народной милиции ЛНР оказывали российские войска под командованием генерала армии Сергея Суровикина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.