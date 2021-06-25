Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу

В посольстве России ответили на заявление Пентагона об инциденте с британским эсминцем. Американский представитель заявил, что российские пограничники не вели никакой предупредительной стрельбы по курсу движения корабля, который нарушил границу.

В посольстве РФ высказывание назвали голословным и отметили, что Пентагон пребывает в иллюзиях по поводу реальной ситуации в Крыму.

ФСБ опубликовала видео с выдворением эсминца, на котором видно стрельбу. Инцидент с британским кораблем Defender произошел 23 июня. Корабль нарушил российскую границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а самолет сбросил бомбы перед британским судном. После этого Defender вышел из российских вод. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.