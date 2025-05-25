Новости мира: Израиль задерживает доставку гумпомощи в сектор Газа

Израильские пограничники продолжают задерживать грузовики с гуманитарной помощью, которые двигаются к сектору Газа. С 21 мая пропустили лишь 100 машин. Как пишут местные СМИ, этого недостаточно для предотвращения гуманитарной катастрофы. Накануне сообщалось о гибели четырехлетнего палестинского ребенка от недоедания. Всего от острой нехватки продовольствия в Газе страдают около 2 миллионов человек.

Тем временем в Колумбии автобус, перевозивший студентов местного вуза, попал в аварию. Машина потеряла управление и врезалась в отбойник. В результате ДТП более 10 человек погибли, еще 26 получили серьезные травмы – их отвезли в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

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