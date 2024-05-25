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25 мая, 09:30

Политика

ВСУ решили перенаправить резервы в Харьковскую область

ВСУ решили перенаправить резервы в Харьковскую область

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Военное руководство Украины готовит новую попытку контрнаступления под Харьковом. По сообщениям СМИ, туда переправляются все резервы, оставшиеся в распоряжении Киева.

Известно, что Волчанск освобожден более чем на половину. Ранее Минобороны РФ сообщало, что населенные пункты Глубокое и Лукьянцы уже освобождены.

Российские военнослужащие ведут работу по обнаружению позиций ВСУ. На постоянном боевом дежурстве находится расчет гаубицы Д-30: артиллеристы всегда работают из подготовленной закрытой позиции.

Подробнее о главном, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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