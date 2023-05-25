Российские войска поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ в 102 районах в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские войска поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ и технику в 102 районах в зоне проведения СВО. На донецком направлении украинская армия потеряла до 270 военных, а на купянском – до 190.

В Харьковской области, ЛНР и ДНР военные РФ пресекли действия пяти украинских диверсионных групп. Кроме того, разгромлены два склада с боеприпасами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.