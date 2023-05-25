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Политика

Новости часа: Патрушев заявил о дефиците продуктов в отдельных регионах мира

Новости часа: Патрушев заявил о дефиците продуктов в отдельных регионах мира

Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности

Послов Дании, Германии и Швеции вызвали в МИД РФ

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности

Новости часа: Путин предложил наделить ЕЭК дополнительными полномочиями

Новости часа: Песков назвал киевский режим террористическим

Эксперт оценил заявление, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у РФ

Новости часа: 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из‑за ливня

Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России

Новости часа: Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В мире дефицита продуктов нет, но создаются проблемы в отдельных регионах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Мосгортранс получил первые 24 электробуса из новой партии. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

На юге Москвы реорганизуют около 16 гектаров территорий вдоль Волгоградского проспекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

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