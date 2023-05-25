Новости часа: Патрушев заявил о дефиците продуктов в отдельных регионах мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В мире дефицита продуктов нет, но создаются проблемы в отдельных регионах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Мосгортранс получил первые 24 электробуса из новой партии. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

На юге Москвы реорганизуют около 16 гектаров территорий вдоль Волгоградского проспекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.