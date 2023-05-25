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Послов Дании, Германии и Швеции вызвали в МИД РФ

Послов Дании, Германии и Швеции вызвали в МИД РФ

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Послов Германии, Дании и Швеции вызвали в российский МИД 25 мая. Там им заявили протест из-за отсутствия у России результатов расследований по диверсиям на "Северных потоках", которые произошли в 2022 году.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что эти страны тянут время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления. Однако российская сторона продолжит добиваться проведения объективного расследования диверсий с обязательным подключением к нему Москвы, отметили в МИД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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