Послов Дании, Германии и Швеции вызвали в МИД РФ

Послов Германии, Дании и Швеции вызвали в российский МИД 25 мая. Там им заявили протест из-за отсутствия у России результатов расследований по диверсиям на "Северных потоках", которые произошли в 2022 году.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что эти страны тянут время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления. Однако российская сторона продолжит добиваться проведения объективного расследования диверсий с обязательным подключением к нему Москвы, отметили в МИД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.