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Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России

Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России

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Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости. Он уточнил, что меры России полностью соответствуют международным обязательствам.

Также замглавы ответил на вопрос, будет ли ядерное оружие размещаться в Белоруссии на постоянной основе. По словам дипломата, Москва и Минск при обеспечении своей безопасности будут действовать так, как сочтут нужным.

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