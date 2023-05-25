Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости. Он уточнил, что меры России полностью соответствуют международным обязательствам.

Также замглавы ответил на вопрос, будет ли ядерное оружие размещаться в Белоруссии на постоянной основе. По словам дипломата, Москва и Минск при обеспечении своей безопасности будут действовать так, как сочтут нужным.