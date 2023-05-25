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Политика

Австрийская партия выступила против антироссийских санкций

Австрийская партия выступила против антироссийских санкций

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В Австрии представители Партии свободы потребовали отменить антироссийские санкции. По мнению зампредседателя парламентской фракции Дагмары Белакович, экономическая война с Москвой в первую очередь вредит самой Австрии.

Так, в стране стремительно увеличивается инфляция, а у правительства не хватает денег на финансирование систем здравоохранения и образования, заявила Белакович. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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