Австрийская партия выступила против антироссийских санкций

В Австрии представители Партии свободы потребовали отменить антироссийские санкции. По мнению зампредседателя парламентской фракции Дагмары Белакович, экономическая война с Москвой в первую очередь вредит самой Австрии.

Так, в стране стремительно увеличивается инфляция, а у правительства не хватает денег на финансирование систем здравоохранения и образования, заявила Белакович. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.