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Политика

"Ураганы" ЦВО поразили бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе

"Ураганы" ЦВО поразили бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе

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Российские "Ураганы" нанесли удар по опорным пунктам противника и скоплению легкой бронетехники на краснолиманском направлении. Работали боевые расчеты ракетных систем залпового огня группировки "Центр".

Цели находились на расстоянии 15 километров. Также у поселка Верхнекаменское уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ. Как подтвердила разведка, украинская сторона понесла потери не только на переднем крае, но и в тылу обороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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