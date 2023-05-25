"Ураганы" ЦВО поразили бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе

Российские "Ураганы" нанесли удар по опорным пунктам противника и скоплению легкой бронетехники на краснолиманском направлении. Работали боевые расчеты ракетных систем залпового огня группировки "Центр".

Цели находились на расстоянии 15 километров. Также у поселка Верхнекаменское уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ. Как подтвердила разведка, украинская сторона понесла потери не только на переднем крае, но и в тылу обороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.