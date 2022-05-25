Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Госдума лишила мандата Валерия Рашкина. В отношении депутата вступил в силу обвинительный приговор. Его признали виновным в незаконной охоте.

По данным Следственного комитета, осенью 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося. Затем спрятал оружие, а тушу сложил в багажник машины. По дороге парламентария задержали.

Суд приговорил депутата к трем годам лишения свободы условно. Его также лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.