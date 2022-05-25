Страны Африки не поддадутся давлению Вашингтона – Лавров

Страны Африки не поддадутся давлению Вашингтона и будут занимать конструктивную позицию по отношению к России. Сергей Лавров выразил уверенность в этом на приеме по случаю Дня Африки, организованном для глав дипломатических представительств африканских государств.

По словам главы российского МИД, народы и правительства этих стран не заинтересованы в том, чтобы становится частью однополярного мира, который пытаются выстроить США. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.