В МИД сообщили о выходе из Мариупольского порта 5 иностранных судов после разминирования

Пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, это стало возможно после того, как российские военные разминировали территорию самого порта и его акваторию. Кроме того, корабли черноморского флота отбуксировали из фарватера украинский пограничный корабль, который националисты затопили при отступлении.

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