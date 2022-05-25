США и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине – МИД РФ

США и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине и сделать его более кровопролитным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также рассказала о том, что из порта Мариуполя вышло пять иностранных судов. Это стало возможным после того, как российские саперы провели разминирование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.