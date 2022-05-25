Военный эксперт рассказал о стратегическом значении порта в Мариуполе

Российские военные высокоточными ракетами уничтожили производственные цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье, где выпускали двигатели для боевой авиации Украины. Об этом сообщает Минобороны.

Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал о стратегическом значении порта в Мариуполе. Также он объяснил, в каком состоянии сейчас находится военная инфраструктура Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.