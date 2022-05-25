Авиация РФ поразила два склада ракетно-артиллеристского вооружения ВСУ – МО России

Авиация России поразила два склада ракетно-артиллеристского вооружения и 46 районов сосредоточения войск ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили на станции Покровское подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе.