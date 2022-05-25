Российская авиации атаковала ракетами укрепленные пункты подразделений ВСУ

Вертолеты Ка-52 российской авиации атаковали ракетами укрепленные пункты подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Летчики уничтожили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.