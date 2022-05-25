Минобороны РФ показало кадры уничтожения пунктов ВСУ вертолетами Ка-52

Вертолеты российской авиации атаковали ракетами укрепленные пункты подразделений ВСУ. Удары наносили с дистанции более 5 километров. Кадры работы ударных вертолетов Ка-52 опубликовало министерство обороны.

В результате атаки летчики уничтожили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Армейская авиация в специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению техники, а также доставке десанта и военных грузов.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

