Россия откроет коридор к Черному морю для выхода судов из порта Мариуполя 25 мая – МО РФ

Россия откроет гуманитарный коридор к Черному морю, чтобы иностранные суда могли выйти из порта Мариуполя, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные уже разминировали акваторию порта и сейчас восстанавливают его инфраструктуру. Обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов, брошенных украинскими боевиками. По данным ведомства, сейчас в шести портах заблокированы 70 иностранных судов из 16 государств.

Ряд стран уже дал предварительное согласие на участие в трибунале над украинскими неонацистами, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, детали такого суда в настоящее время прорабатываются. Предполагает, что он пройдет в несколько этапов, один из которых будет в Мариуполе, уточнил глава ДНР.

Кроме того, республика пригласит представителей Запада для участия в трибунале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.