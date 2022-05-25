Российские военные доставили 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Около 70 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные в Харьковскую область. В грузовиках – продовольствие – мука и сахар, консервы и подсолнечное масло, а также предметы первой необходимости.

Помогают в разгрузке и местные жители. Продукты раздаются каждой семье с учетом количества детей и взрослых. Налажена помощь инвалидам и пожилым. Через неделю сюда привезут следующую партию гумпомощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.