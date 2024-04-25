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25 апреля, 13:30

Политика

Новости мира: МИД назвал военной целью России возможные ядерные объекты НАТО в Польше

Новости мира: МИД назвал военной целью России возможные ядерные объекты НАТО в Польше

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Ядерные объекты НАТО в Польше могут стать военной целью для России. Об этом заявили в МИД РФ. Там отметили, что приближение совместных ядерных миссий стран Североатлантического альянса обостряет угрозу для России. Франция ранее тоже выразила обеспокоенность планами НАТО.

Тем временем власти Польши планируют посодействовать Киеву в возвращении украинцев призывного возраста, которые находятся на территории страны. Ранее в консульстве в Варшаве приостановили оказание услуг тем, кто подлежит призыву на Украине.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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