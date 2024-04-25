Новости мира: МИД назвал военной целью России возможные ядерные объекты НАТО в Польше

Ядерные объекты НАТО в Польше могут стать военной целью для России. Об этом заявили в МИД РФ. Там отметили, что приближение совместных ядерных миссий стран Североатлантического альянса обостряет угрозу для России. Франция ранее тоже выразила обеспокоенность планами НАТО.

Тем временем власти Польши планируют посодействовать Киеву в возвращении украинцев призывного возраста, которые находятся на территории страны. Ранее в консульстве в Варшаве приостановили оказание услуг тем, кто подлежит призыву на Украине.

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