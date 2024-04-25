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25 апреля, 11:30

Политика

Новости мира: Блинкен приехал в Китай с целью отговорить его от сотрудничества с Россией

Новости мира: Блинкен приехал в Китай с целью отговорить его от сотрудничества с Россией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Китай с целью отговорить власти страны от сотрудничества с Россией. Но в иностранных СМИ отметили, что Блинкена встретили без традиционной красной дорожки. Самолет приземлился в шанхайском аэропорту Хунцяо.

Между тем Канада временно разрешила Airbus использовать титан из России в обход санкций, пишут местные СМИ. Оттава надеется, что производитель самолетов в будущем перейдет на металл из других стран, однако сроки неизвестны.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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