Военные РФ пресекли попытку наступления украинских войск в ЛНР

В ЛНР и Харьковской области российские военные пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Еще за сутки уничтожен склад боеприпасов и сбиты 15 беспилотников.

Кроме того, одной из самых горячих точек на донецком направлении остается Артемовск. Российские военные ведут активные боевые действия в западной части города. Штурмовики атакуют позиции, а ВДВ, авиация и артиллерия не позволяют ВСУ перебросить туда резервы.

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