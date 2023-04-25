Американский лидер Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году. В случае, если он сможет победить, в начале второго президентского срока главе Белого дома будет 82 года.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев – его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа. При этом сами американцы не хотят видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни экс-президента.