Япония и ЕС отказались от предложения США полностью запретить экспорт в РФ – СМИ

Япония и Евросоюз выступили против предложения США к странам "Большой семерки" запретить весь экспорт в Россию. Как пишет Financial Times, представители Токио и Брюсселя назвали такие меры "невыполнимыми".

Ранее мировые информагентства сообщали, что страны G7 рассматривают новую инициативу Вашингтона. Она заключается в том, что весь экспорт в Россию по умолчанию запрещается и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.