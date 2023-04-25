ЕС решил тайно переманить на свою сторону некоторых союзников РФ и Китая – СМИ

Евросоюз планирует взять под жесткий контроль правительства Бразилии, Нигерии, Чили и Казахстана. Об этом пишет американское издание Politico.

В Брюсселе считают, что эти четыре страны в настоящее время находятся под влиянием России и Китая, пишет издание. Усиление позиций ЕС в Африке, Азии и Латинской Америке якобы должно помочь странам Старого Света решить проблемы с природными ресурсами и повысить свой статус в международной политике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.