Центр Москвы будет перекрыт с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

ЕС решил тайно переманить на свою сторону некоторых союзников РФ и Китая – СМИ

ЕС решил тайно переманить на свою сторону некоторых союзников РФ и Китая – СМИ

В ЦРУ недовольны коррупцией на Украине

Российские силы продвинулись в западных районах Артемовска

Продление зерновой сделки под угрозой из-за атак ВСУ на базу Черноморского флота

Новости часа: Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина о зерновой сделке

Новости часа: украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку

Войска РФ разгромили в районе Богдановки резервы ВСУ

Лавров допустил, что мир подошел к более опасной черте, чем в период холодной войны

Сергей Лавров выступит на заседаниях Совбеза ООН 24 и 25 апреля

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ

Евросоюз планирует взять под жесткий контроль правительства Бразилии, Нигерии, Чили и Казахстана. Об этом пишет американское издание Politico.

В Брюсселе считают, что эти четыре страны в настоящее время находятся под влиянием России и Китая, пишет издание. Усиление позиций ЕС в Африке, Азии и Латинской Америке якобы должно помочь странам Старого Света решить проблемы с природными ресурсами и повысить свой статус в международной политике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика