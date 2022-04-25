Лавров оценил ход переговоров РФ и Украины

Россия уже неделю ждет ответа от Украины на свои предложения по обновленной версии мирного договора. Хотя Москва учла все предложения Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, реальную позицию Киева определяют западные столицы. Но они советуют ужесточать позицию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.