В ДНР эвакуировали еще 160 человек из Мариуполя

Из Мариуполя в Донецкую народную республику 25 апреля эвакуировали еще 160 человек, в том числе 30 детей. Людей разместили в селе Безыменное. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.

В Харьковской области бойцы Росгвардии уничтожили колонну бронетехники ВСУ. Восемь танков при поддержке пехоты пытались прорваться в населенный пункт, занятый подразделениями Росгвардии.

Противник начал обстреливать позиции российских войск, ответным огнем сопротивление было подавлено. Военнослужащие РФ полностью уничтожили украинскую технику.

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