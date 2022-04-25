Росгвардия отбила атаку украинских танков под Харьковом

Бойцы Росгвардии предотвратили попытку прорыва танков в одном из населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили на сайте ФСБ.

Украинские военные начали обстреливать позиции усиленной тактической группы Росгвардии, прикрывавшей въезд в населенный пункт. При этом в сторону росгвардейцев выдвинулись восемь танков с целью прорыва в село.

По противнику открыли огонь. Атака была отбита. В ходе боя уничтожена бронегруппа ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.