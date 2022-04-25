ВС РФ и ДНР временно прекратили боевые действия на территории завода "Азовсталь"

Вооруженные силы России и ДНР 25 апреля в 14:00 временно прекратили боевые действия в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Цель прекращения огня – выход гражданского населения, которое может находиться на территории предприятия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

