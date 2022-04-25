Москва требует от США прекращения поставок оружия на Украину – Антонов

Москва требует, чтобы США перестали поставлять на Украину оружие. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Он сказал, что передал Вашингтону ноту протеста. По словам Антонова, США поставят Киеву вооружения на 800 миллионов долларов. И эти поставки никак не помогают дипломатическому решению конфликта.

Глава Пентагона Ллойд Остин при этом заявил, что Вашингтон в сотрудничестве с Киевом продолжит заниматься отслеживанием вооружений, поставленных Украине.

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