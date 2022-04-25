В США признали, что им трудно отслеживать происходящее с переданным Украине оружием

Соединенные Штаты с трудом могут отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин по итогам необъявленного визита в Киев, который он посетил вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля. Они рассказали о возвращении дипломатов и выделении свыше 800 миллионов долларов Украине в виде прямой и непрямой военной помощи.