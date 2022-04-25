Госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин посетили Киев – СМИ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности лично посетить Киев. При этом он отметил, что пока таких решений не принималось. Позже в Белом доме опровергли планирование данной поездки. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Байден готов ко всему, в том числе к поездке на Украину, однако об этом речи не идет.