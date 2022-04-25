Болгария и Швейцария отказались поставлять оружие Украине

Страны НАТО разошлись во мнениях о поставках оружия на Украину. Например, Болгария отказалась снабжать ВСУ боеприпасами. Помогать не хочет и Швейцария, ссылаясь на свой нейтралитет.

Украинская армия в районах, где проходит спецоперация, уже испытывает "снарядный голод". Тем более, что российские военные регулярно или уничтожают, или захватывают склады с вооружением противника.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.