Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году

Россия вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам. Они в 2021 году впервые превысили рекордные два триллиона долларов. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Объясняют такой рост активным восстановления экономики после пандемии.

Лидируют в этом рейтинге Соединенные Штаты. Они потратили на оснащение и поддержание своей армии более 800 миллиардов долларов. Далее следуют Китай, Индия, Великобритания. Россия занимает пятую строчку. Военные расходы РФ в прошлом году составили почти 66 миллиардов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.