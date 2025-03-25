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25 марта, 22:30

Политика

Черноморская сделка не будет восстановлена до снятия западных санкций с судов – Кремль

Черноморская сделка не будет восстановлена до снятия западных санкций с судов – Кремль

Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде

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Россия не будет обнародовать результаты переговоров с США в Эр-Рияде

Россия не будет возобновлять Черноморскую сделку до снятия западных санкций с судов и поставок сельхозтехники, сказано в заявлении Кремля по итогам переговоров в Эр-Рияде.

В документе уточняется, что Россия и США предметно обсудили варианты реализации этой инициативы. Условиями российской стороны стали расширение доступа к портам и платежным системам. Россия также настаивает на снятии санкций с банков, которые участвуют в торговых операциях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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