Черноморская сделка не будет восстановлена до снятия западных санкций с судов – Кремль

Россия не будет возобновлять Черноморскую сделку до снятия западных санкций с судов и поставок сельхозтехники, сказано в заявлении Кремля по итогам переговоров в Эр-Рияде.

В документе уточняется, что Россия и США предметно обсудили варианты реализации этой инициативы. Условиями российской стороны стали расширение доступа к портам и платежным системам. Россия также настаивает на снятии санкций с банков, которые участвуют в торговых операциях.

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