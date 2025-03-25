Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде. В документе сказано, что делегации двух стран пришли к соглашению о необходимости обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Она подразумевает поддержание безопасности судоходства и отказ от применения силы в Черном море.

Кроме того, США будут способствовать восстановлению экспорта российской сельхоз продукции и удобрений на мировой рынок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

