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25 марта, 13:30

Политика

Новости мира: церемония инаугурации Лукашенко прошла в Белоруссии

Новости мира: церемония инаугурации Лукашенко прошла в Белоруссии

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Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Выборы прошли 26 января, а 25 марта состоялась торжественная церемония инаугурации во Дворце Независимости. В своей речи Лукашенко заявил, что он "счастливый президент", и пообещал выполнить все, чтобы было заявлено в его предвыборной программе

Парламент Армении готовится в окончательном чтении обсудить документ о намерении вступить в Евросоюз. Ожидается что его рассмотрят 26 марта. В феврале прошло первое чтение, и законопроект был одобрен. При этом сам ЕС не предлагал Армении членство, пока за документ проголосовала только правящая партия. Оппозиционные силы называют его юридически абсурдным и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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