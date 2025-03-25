Правительство утвердило программу поддержки многодетных семей в РФ до 2036 года

Правительство утвердило стратегию поддержки многодетных семей в РФ до 2036 года. Одной из ключевых мер станут налоговые выплаты для семей с двумя и более детьми. Программа направлена на повышение рождаемости, укрепление здоровья семей и создание комфортных условий для детей.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, основным инструментом демографической политики остается материнский капитал. На сегодня выдано уже более 14,5 миллиона сертификатов, а с 1 февраля его размер увеличен на 9,5%.

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