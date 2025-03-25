Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 12:45

Политика

Правительство утвердило программу поддержки многодетных семей в РФ до 2036 года

Правительство утвердило программу поддержки многодетных семей в РФ до 2036 года

Штурмовые группы при поддержке дронов освободили село Срибное в ДНР

Новости мира: жители Сербии вышли на протесты

ВС РФ ликвидировали живую силу и технику противника у границы с Белгородской областью

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов

Россияне смогут назначить доверенных лиц для подтверждения финансовых операций

Переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде завершены

Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились более 10 часов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 марта

Российские ПВО сбили почти 30 украинских дронов за сутки

Правительство утвердило стратегию поддержки многодетных семей в РФ до 2036 года. Одной из ключевых мер станут налоговые выплаты для семей с двумя и более детьми. Программа направлена на повышение рождаемости, укрепление здоровья семей и создание комфортных условий для детей.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, основным инструментом демографической политики остается материнский капитал. На сегодня выдано уже более 14,5 миллиона сертификатов, а с 1 февраля его размер увеличен на 9,5%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика